آخرها القطيف في السعودية.. فيروس كورونا يعزل 27 مدينة ومنطقة في العالم

قررت 4 دول في العالم عزل نحو27 مدينة ومنطقة ارتفعت فيها حالات الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا»، منها مدينة ووهان في الصين ومقاطعة «لومباردي» في إيطاليا ومحافظة القطيف في السعودية؛ وذلك للحد من تفشي فيروس كورونا واحتوائه.

وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتًا؛ لأن حالات الإصابة بفيروس كورونا التي بلغت عددها 11 حالة في المملكة هي لسكان من محافظة القطيف.

تفاصيل تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية «واس» قررت الوزارة تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مع تمكين العائدين من سكان المحافظة من الوصول إلى منازلهم، ووقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، كإجراء احترازي لمنع احتمالات انتقال العدوى، مع استثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية.

وكذلك تمكين النقل التجاري والتمويني من التحرك من وإلى محافظة القطيف، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة، ومنح كل من أثر عليه هذا الإجراء إجازة صحية مصدرة إلكترونيًا ومعتمدة من وزارة الصحة، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية.

إيطاليا تفرض حجرًا صحيًا على 12 منطقة منها مقاطعة لومباردي

وبعدما أصبحت إيطاليا إحدى بؤر تفشي فيروس كورونا، إذ تجاوزت حالات الوفاة 230، فرضت السلطات الإيطالية حجرا صحيا على مقاطعة لومباردي و11 منطقة أخرى في الشمال وعزل نحو 16 مليون شخص في تلك المناطق حتى الثالث من أبريل المقبل.

ويشمل قرار الحكومة الإيطالية للحد من تفشي فيروس كورونا عزل مدينتي بارما وريميني في منطقة إيميليا رومانيا وأجزاء من منطقة فينيتو التي تضم مدينة البندقية، فيما يبلغ عدد سكان هذه المدن الثلاث نحو 540 ألف شخص.

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فرض الحجر الصحي على مدينة بيت لحم في فلسطين بسبب فيروس كورونا

وقبل أيام قليلة، فرض وزير الدفاع الإسرائيلي «نافتلي بينيت» طوقًا أمنيًّا على مدينة بيت لحم الفلسطينية بهدف عزلها، بعدما تأكدت السلطة الفلسطينية من 7 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا في الضفة الغربية، وفق شبكة «سكاي نيوز».

ومنعت زارة الدفاع الإسرائيلية على منع الجميع، حتى حملة الهوية الإسرائيلية، والسياح والفلسطينيين، من دخول مدينة بيت لحم أو مغادرتها، بدءًا من، مساء الخميس الماضي، إلى أجل غير مسمى، خوفًا من تفشي فيروس كورونا.

وكانت الصين أول من استخدم أسلوب عزل المدن الموبوءة في 25يناير الماضي لاحتواء تفشي فيروس كورونا، إذ عزلت 12 مدينة و43 مليون شخص من بينها مدينة ووهان التي تعد مصدر انتشار الفيروس، وبعد 10 أيام عزلت السلطات مدينة ونتشو التي يقطنها تسعة ملايين نسمة وتقع في مقاطعة تشيجيانغ، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

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