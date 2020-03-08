بالخرائط.. منخفض جوي شديد الديناميكية وسقوط الأمطار بغزارة.. خلال أيام

حدد الراصد الجوي علي الحربي، اليوم الأحد، أربعة أيام تفصل المملكة وبعض دول المنطقة عن منخفض جوي تصاحبه سقوط أمطار غزيرة.

وعبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قال الحربي: «يفصلنا عن المنخفض المتوقع، بأمر الله، أربعة أيام، ولا تزال تحديثات الخرائط الجوية تعطي نتائج لافتة للأمطار الغزيرة، خاصةً على سواحل مصر الشمالية الشرقية، والأردن، وأقصى الشمال الغربي وشمال المملكة.

ولفت الحربي، إلى أن «ديناميكية المنخفض شديدة، ويتضح ذلك بجلاء عند تصفح حركة دوران الرياح من السطح، حتى أعلى الطبقات».

من ناحيتها، توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار نشاط الرياح المثيرة للأتربة والغبار على 7 مناطق بالمملكة، يوم غد الاثنين.

وعبر موقعها الرسمي، قالت هيئة الأرصاد في بيان لها: «يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على (الأجزاء الجنوبية من المنطقة الشرقية ومنطقة الرياض، وتمتد إلى منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية)، كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك، وتشمل الأجزاء الساحلية منها» .