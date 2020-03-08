تصديًا لـ«كورونا».. أمير جازان يوجه بتعليق نظام البصمة بالإمارة والمحافظات والمراكز التابعة لها

وجه الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، اليوم الأحد، بتعليق نظام البصمة مؤقتًا لضبط إجراءات الحضور والانصراف بديوان إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها .
ويأتي التوجيه انطلاقًا من اهتمام وحرص سموه على صحة منسوبي الإمارة والتصدي لانتشار فيروس كورونا لحين ورود ما يفيد بالقضاء عليه، وإمكانية استخدام جهاز البصمة بكل أمان.
وفي وقت سابق نصحت وزارة الصحة بتجنب السفر والأماكن العامة «مثل المدرسة أو العمل»، وتجنب استقبال الزوار بالمنزل، وعند الضرورة الطبية للتواصل مع الآخرين فيجب وجود مسافة لا تقل عن متر.
وأهابت الوزارة بالجميع إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، مشددةً على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات.
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