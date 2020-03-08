عاجل-تعليق الدراسة في جميع مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والفني في المملكة

أعلنت وزارة التعليم تعليق الدراسة في جميع مناطق ومحافظات المملكة اعتباراً من يوم الإثنين 14 رجب 1441، حتى إشعار آخر. ويشمل القرار مدارس ومؤسسات التعليم العام والأهلي والجامعي والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الحكومية والأهلية.

التعليم عن بعد

كما وجه وزير التعليم بتفعيل المدارس الافتراضية والتعليم عن بُعد خلال فترة تعليق الدراسة، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بفاعلية وجودة. وقررت اللجنة المختصة في الوزارة بمتابعة مستجدات فيروس كورونا، وفقا لذلك لما يلي:

1 - تباشر مكاتب الإشراف عملها خلال مدة التعليق، لمتابعة العملية التعليمة والتنسيق في إجراءات التعليم عن بعد، والرد على استفسارات أولياء الأمور.

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2 - التأكد من سير العمل بالمدرسة الافتراضية خلال فترة تعليق الدراسة عبر وسائل التعلم عن بعد التي وفرتها الوزارة من خلال منصة المدرسة الافتراضية (Vschool.sa)، واستخدام المواد الإثرائية الرقمية بواسطة الموقع والتطبيق الموجود في متجر التطبيقات (IOS - Android)، تحت مسمى (منظومة التعليم الموحدة).

3 - توفير الدروس للمراحل الدراسية كافة بشكل غير متزامن، من خلال قناة عين، التي تبث على تردد عربسات 12437 عمودي، من خلال 14 قناة تلفزيونية ورابط اليوتيوب

4 - تستكمل الجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والفني والمركز الوطني للتعليم الإلكتروني متطلبات التعليم عن بعد لكل الطلاب والطالبات.