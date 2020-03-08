السعودية اليوم / المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير: عدم صحة اتخاذ مخالفي نظام الحدود "مكب النفايات" بأبها مكان إقامة لهم



الرياض 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد بن دباش القحطاني، عدم صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن اتخاذ مخالفي نظام الحدود من مكبٍ للنفايات بمدينة أبها مأوى دائم لهم للإقامة.

وأوضح أن الجهات الأمنية تواصل مهامها لضبط مخالفي أنظمة الإقامة والحدود في جميع المواقع بمنطقة عسير، ومن بينها الموقع المشار إليه، وتم اليوم الأحد ضبط ( 9 ) تسعة أشخاص من مخالفي أنظمة الحدود فيه، وجميعهم من جنسية عربية.

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21:27ت م

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