السعودية اليوم / الحكومة الفلسطينية تؤكد عدم وجود إصابات جديدة بفيروس كورونا بعد أخذ عينات من 164 مشتبهًا



رام الله 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

أكدت الحكومة الفلسطينية أن جميع الفحوصات التي أجريت اليوم لمن خالطوا مصابين بفيروس كورونا جميعها سلبية، ولا وجود لمصابين جدد.

وأضاف الناطق باسم الحكومة الفلسطينية إبراهيم ملحم خلال مؤتمر صحفي اليوم أنه جرى اليوم أخذ عينات لـ164 شخصًا خالطوا المصابين بفيروس كورونا وأظهرت النتائج أنهم غير مصابة بالفيروس، مشيرًا إلى أن السياح الأمريكيين سيغادرون البلاد مساء اليوم أو غدًا.

وشدد على أن حالة المصابين الـ 19 المتواجدين في فندق أنجل في بيت لحم جيدة ولم يطرأ أي انتكاسة على صحتهم، لافتًا إلى أن باقي المحافظات خالية من الإصابات بفيروس كورونا.

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20:48ت م

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