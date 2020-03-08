

تبوك 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

وقف صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم، على سير العمل في مركز حرس الحدود بالخريبة التابع لقطاع ضباء بمنطقة تبوك.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله للمركز معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي وعدد من كبار ضباط حرس الحدود.

واطلع سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود على أقسام المركز، التي من بينها صالة التصاريح البحرية بقسميها الرجالي والنسائي، كما اطلع سموه على تقرير حول أعمال مركز الخريبة والمراكز الأخرى التابعة لقطاع حرس الحدود بتبوك.

// انتهى //

20:44ت م

0231





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف يقف على سير العمل في مركز حرس الحدود بالخريبة في منطقة تبوك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.