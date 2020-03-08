السعودية اليوم / هيئة الأمر بالمعروف بالأسياح تشارك في ملتقى الشباب الثاني 1441هـ



الأسياح 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الأسياح بمنطقة القصيم في ملتقى الشباب الثاني لعام ١٤٤١هـ والمقام بالقرية التراثية بميدان المصمك بعين بن فهيد بالأسياح.

وشملت المشاركة التواجد الميداني وتفعيل المصلى المتنقل التابع للفرع، والمجهز بالفرش ومكبرات الصوت ليقدم خدماته لرواد المهرجان والذي شهد إقبالاً جيداً.

// انتهى //

20:36ت م

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