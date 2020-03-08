السعودية اليوم / المنظمة العربية للتنمية الإدارية توقع اتفاقية تعاون مع هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين



القاهرة 13 رجب 1441 هـ الموافق 08 مارس 2020 م واس

وقع مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية الدكتور ناصر الهتلان القحطاني اليوم بمقر المنظمة بالقاهرة اتفاقية تعاون مع رئيس هيئة مكافحة الفساد بدولة فلسطين الدكتور أحمد البراك.

وتهدف الاتفاقية إلى بناء أسس للتعاون العلمي بين الجانبين، وبصفة خاصة في مجال الاستشارات والتدريب، وإجراء الدراسات والبحوث المشتركة، والتعاون في عقد المؤتمرات، والملتقيات العلمية، وورش العمل في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

// انتهى //

20:31ت م

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