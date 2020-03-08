شكرا لقرائتكم خبر عن ثلاث محطات لفحص المرضى المشتبه بإصابتهم بالكورونا في مستشفيات الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
وأضاف التجمع الصحي أن المحطة الأولى للكشف هي الفرز البصري والتي تكون عند مدخل الطوارئ حيث يتم سؤال العائد عن أن كان سافر لأحد الدول التي انتشر فيها الوباء او خالط احد الحالات الايجابية ، وان كان يشكو من احد الأعراض التالية (ارتفاع الحرارة، احتقان، كحة، ضيق نفس)، يطلب منه تعقيم يده ولبس الكمام.
بعد ذلك البدء بالمحطة الثانية حيث يتم توجيهه إلى غرفة انتظار خاصة معزولة لانتظار الفحص مع الطبيب.
ثم البدء بالمحطة الثالثة يدخل المريض لغرفة ضغط سلبة مهيئة لعدم انتشار العدوى بحسب المعايير الدولية ليفحصه الطبيب بأخذ العلامات الحيوية والمسحة، وهنا ننوه بأنها يجب ان تتم في هذه الغرفة المعزولة.
وأشار التجمع الصحي الأول بالمنطقة الشرقية اذا كانت هناك اعراض مرضية على المشتبه به يتم تحويلة لجناح العزل لحين ظهور نتيجة العينات والفحص.
مبيناً أنه اذ كان لا يعاني من اي اعراض يتم تحويله للعزل المنزلي، بحيث لا يخالط احد من أفراد أسرته ويلبس الكمام التنفسي.
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