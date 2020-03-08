- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم طوق صحي على ربع سكان إيطاليا بسبب كورونا! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
طوق صحي على ربع سكان إيطاليا بسبب كورونا!
إجراءات وُصفت بأنها شجاعة وتضحيات حقيقية
متابعات الخليج 365 - متابعة
نفذت إيطاليا طوقًا صحيًّا على ربع سكانها، اليوم الأحد، ضمن إجراء غير مسبوق في أوروبا؛ بهدف احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.
ورحب مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس، بهذه الإجراءات ووصفها بأنها “شجاعة وتضحيات حقيقية” تبذلها إيطاليا، بحسب “فرانس 24”.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات الاستثنائية حتى 3 إبريل المقبل وتغطي نطاقًا واسعًا في شمال البلاد، يمتد من ميلانو، العاصمة الاقتصادية، وصولًا إلى البندقية، المقصد السياحي العالمي.
وتتصدر إيطاليا، التي سجلت أكثر من 5800 إصابة و233 وفاة، إلى جانب إيران وكوريا الجنوبية، لائحة الدول الأكثر تضررًا في العالم بعد الصين، حيث تعد أكثر دولة أوروبية تأثرت بانتشار الفيروس.
شارك الخبر
كانت هذه تفاصيل خبر طوق صحي على ربع سكان إيطاليا بسبب كورونا! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.