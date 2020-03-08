طوق صحي على ربع سكان إيطاليا بسبب كورونا!

2020-03-08

متابعات الخليج 365 - متابعة

نفذت إيطاليا طوقًا صحيًّا على ربع سكانها، اليوم الأحد، ضمن إجراء غير مسبوق في أوروبا؛ بهدف احتواء انتشار فيروس كورونا المستجد.

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ورحب مدير منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غبريسوس، بهذه الإجراءات ووصفها بأنها “شجاعة وتضحيات حقيقية” تبذلها إيطاليا، بحسب “فرانس 24”.

ومن المتوقع أن تستمر هذه الإجراءات الاستثنائية حتى 3 إبريل المقبل وتغطي نطاقًا واسعًا في شمال البلاد، يمتد من ميلانو، العاصمة الاقتصادية، وصولًا إلى البندقية، المقصد السياحي العالمي.

وتتصدر إيطاليا، التي سجلت أكثر من 5800 إصابة و233 وفاة، إلى جانب إيران وكوريا الجنوبية، لائحة الدول الأكثر تضررًا في العالم بعد الصين، حيث تعد أكثر دولة أوروبية تأثرت بانتشار الفيروس.

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