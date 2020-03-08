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عبدالعزيز بن سعود بن نايف يقف على سير العمل في مركز حرس الحدود بالخريبة

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2020-03-08

عبدالعزيز بن سعود بن نايف يقف على سير العمل في مركز حرس الحدود بالخريبة

اطلع على أقسام المركز التي من بينها صالة التصاريح البحرية بقسميها

متابعات الخليج 365 - واس

وقف وزير الداخلية، الأمير عبدالعزيز بن سعود، اليوم الأحد، على سير العمل في مركز حرس الحدود بالخريبة التابع لقطاع ضباء بمنطقة تبوك.

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وكان في استقبال وزير الداخلية لدى وصوله إلى المركز، مدير عام حرس الحدود الفريق عواد بن عيد البلوي وعدد من كبار ضباط حرس الحدود.

واطلع الأمير عبدالعزيز بن سعود على أقسام المركز التي من بينها صالة التصاريح البحرية بقسميها الرجالي والنسائي، كما اطلع على تقرير حول أعمال المركز والمراكز الأخرى التابعة لقطاع حرس الحدود في تبوك.

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