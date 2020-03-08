النقد: استمرار عمل فروع البنوك والمصارف في القطيف

2020-03-08

متابعات الخليج 365 - القطيف

أكدت مؤسسة النقد أنها نسقت مع وزير الصحة رئيس اللجنة المعنية بمتابعة الوضع الصحي لفيروس كورونا في المملكة، وأن فروع البنوك والمصارف العاملة في محافظة القطيف مستمرة في عملها حسب ساعات العمل المعتادة، مع التأكيد على الجميع بأهمية أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة.

وقالت النقد: إن هذا يأتي بالإشارة إلى الإعلان الصادر من وزارة الداخلية اليوم الأحد المتضمن إيقاف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة في محافظة القطيف مؤقتًا زيادة في الإجراءات الاحترازية؛ لمنع احتمالات انتقال عدوى فيروس الكورونا، مع استثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية الضرورية.

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وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أنه تقرر تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتًا (من سيهات جنوبًا إلى صفوى شمالًا) وتمكين العائدين من سكان المحافظة من الوصول إلى منازلهم، مع وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، زيادة في الإجراءات الاحترازية لمنع احتمالات انتقال العدوى، مع استثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية؛ مثل الصيدليات والمحلات التموينية ومحطات الوقود والمرافق الصحية والبيئية والبلدية والأمنية، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة، كما أنه سيتم تمكين النقل التجاري والتمويني من التحرك من وإلى المحافظة، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة، مع منح كل من أثر عليه هذا الإجراء إجازة صحية مصدرة إلكترونيًّا ومعتمدة من وزارة الصحة.

وأكد المصدر أن استمرار تعاون جميع المواطنين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل؛ لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه؛ ضمانًا لسلامة الجميع.

وجاء ذلك نظرًا لأن جميع الحالات الإيجابية المسجلة الـ11 حالة الحاملة لفيروس كورونا الجديد covid19 هي من سكان محافظة القطيف، وأن الممارسات المعمول بها دوليًّا لمنع انتشار الفيروس تتطلب التعامل على المستوى الجغرافي الذي تتواجد فيه حالات الإصابة.

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