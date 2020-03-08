نموذج حوسبي لحل المشكلات الحركية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سان فرانسيسكو
ابتكر فريق من الباحثين في كندا نموذج حوسبي يجعل الروبوتات والأنظمة الالكترونية أسرع وأكثر كفاءة في مساعدة من يعانون من بعض المشكلات الحركية مثل ارتعاش الأيدي.
وأفاد الموقع الالكتروني «ساينتيفيك ريبورت» التابع لدورية «نيتشر» العلمية، بأن النموذج الحوسبي الجديد يمكنه تصنيف الأسباب المختلفة التي تؤدي إلى مشكلة ارتعاش الأيدي، والتي تؤثر على الوظائف الحركية للمرضى، وخاصة كبار السن.
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