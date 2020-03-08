تحويل لعبة بلاي ستيشن إلى مسلسل تلفزيوني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سان فرانسيسكو
كشفت شركة «نوتي دوج» المطورة للعبة الفيديو «الأخير بيننا» (لاست أوف آس) التي يمارسها اللاعبون عبر أجهزة بلاي ستيشن عن قيام شبكة بث الأفلام عبر الانترنت «هوم بوكس أوفيس» (إتش بي أو) بتحويل اللعبة إلى مسلسل تلفزيوني سيتم عرضه. ويتولى إعداد المسلسل كريج مازين منتج مسلسل تشيرنوبيل الذي عرضته شبكة إتش بي أو ونيل دروكمان مدير تطوير اللعبة.
وقال مازين في بيان صحفي «بلا شك يعد نيل دروكمان أفضل مؤلف قصص في مجال تطوير ألعاب الفيديو ولعبة لاست أوف آس مؤلفه العظيم».
وبحسب موقع سي نت دوت كوم المتخصص في موضوعات التكنولوجيا فإن الحلقات التلفزيونية ستغطي أحداث اللعبة الأصلية التي صدرت في 2013 وتنتمي إلى فئة ألعاب المغامرات المخيفة، حيث يخوض اللاعبون المغامرة مع جويل وإيلي في أمريكا ما بعد نهاية العالم.
ووفقا لقصة الحلقات فإن جويل هو رجل في منتصف العمر فقد عائلته عندما انتشرت العدوى قبل 20 عاما من بدء أحداث اللعبة. ولذلك أصبح مهربا وتم تكليفه بتوصيل الفتاة إيلي إلى قاعدة متمردين يسمون «اليرعات المضيئة»، ولكن الأمور لا تمضي وفقا للخطة بعد أن يعرف جويل الكثير من المعلومات عن إيلي ويدرك كم هي فتاة مهمة.
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