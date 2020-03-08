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«آب ستور» يحذف تطبيقات كورونا المضللة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سان فرانسيسكو حذفت شركة الالكترونيات الأمريكية العملاقة «آبل» عددا من التطبيقات المرتبطة بانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) من متجرها الالكتروني «آب ستور» لأنها لا تتبع مؤسسات معتمدة. وأشار موقع «سي نت دوت كوم» المتخصص فى موضوعات الكمبيوتر إلى أن هذه الخطوة تستهدف منع انتشار المعلومات المضللة أو الخطأ عن المرض. ونقلت شبكة «سي إن بي سي» التلفزيونية عن أربعة من مطوري التطبيقات القول، إن «آبل» رفضت نشر التطبيقات التي تعرض حالة انتشار الفيروس في مختلف الدول والمناطق.



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