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الوحدة والهلال يتقاسمان جوائز الكاراتيه

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الوحدة والهلال يتقاسمان جوائز الكاراتيه
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- بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

تقاسم الهلال والوحدة ألقاب دوري المملكة للكاراتيه للدرجات الثلاث (الأولى والأولمبي، والشباب، والناشئين) في منافستي الكاتا والقتال الجماعي، على الصالة باستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز بالرياض، بحضور الفريق محمد الطويان.

وحصل نادي الوحدة على كأس وميداليات المركز الأول في بطولة أندية الممتاز لدرجة الأولى والأولمبي في مسابقة القتال الجماعي بعد تصدره الترتيب، ونال نادي الهلال كأس وميداليات المركز الأول في بطولة أندية الممتاز لدرجة الأولى والأولمبي في مسابقة الكاتا الجماعي.


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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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