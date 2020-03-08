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الوحدة والهلال يتقاسمان جوائز الكاراتيه

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

تقاسم الهلال والوحدة ألقاب دوري المملكة للكاراتيه للدرجات الثلاث (الأولى والأولمبي، والشباب، والناشئين) في منافستي الكاتا والقتال الجماعي، على الصالة الرياضة باستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز بالرياض، بحضور الفريق محمد الطويان.

وحصل نادي الوحدة على كأس وميداليات المركز الأول في بطولة أندية الممتاز لدرجة الأولى والأولمبي في مسابقة القتال الجماعي بعد تصدره الترتيب، ونال نادي الهلال كأس وميداليات المركز الأول في بطولة أندية الممتاز لدرجة الأولى والأولمبي في مسابقة الكاتا الجماعي.