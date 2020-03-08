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ذهبيتان وبرونزية لطالبات جامعة جازان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - جيزان حقق منتخب جامعة جازان لكرة التنس شطر الطالبات ميدليتان ذهبيتان وبرونزية خلال مشاركته في بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية لكرة تنس الطاولة، والتي استضافتها جامعة الطائف الأسبوع الماضي.



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