كوريا الجنوبية تتحرك لإجلاء 220 شخصا من طهران

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - سول
تدرس حكومة سول خطة لإرسال طائرة لإجلاء رعاياها من إيران هذا الأسبوع، وسط الانتشار السريع لفيروس كورونا المستجد في الدولة الواقعة في الشرق الأوسط، طبقا لما ذكرته شبكة «كيه بي إس وورلد» الإذاعية الكورية الجنوبية أمس.
وذكر مسؤول بوزارة الخارجية في سول أن السفارة الكورية الجنوبية في إيران تتصل بالكوريين الجنوبيين، الذين يعملون أو يقيمون في البلاد لتسألهم عما إذا كانوا يرغبون في أن يستقلوا الطائرة لإجلائهم إلى بلادهم.
وهناك حوالي 220 مواطنا كوريا جنوبيا في إيران ومن المتوقع أن يستقل حوالي 100 منهم طائرة طيران عارض للعودة إلى بلادهم، باستثناء هؤلاء الذين عادوا بالفعل.
وتعتزم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية إجلاءهم هذا الأسبوع، إذا أمكن، وتجري مشاورات ذات صلة مع طهران.
وتطلب حكومة سول إعداد طائرة طيران عارض من دولة ثالثة، حيث إنه من المستحيل إرسال طائرة تابعة للخطوط الجوية الكورية الجنوبية بشكل مباشر لإجلائهم، بسبب العقوبات الأمريكية ضد إيران.
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