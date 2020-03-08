شكرا لقرائتكم خبر

تسجيل 4 حالات جديدة بفيروس كورونا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

أكدت نتائج مخبرية أمس إصابة ثلاث مواطنات ومواطن بفيروس كورونا الجديد (COVID19)، وفق ما أوردته وزارة الصحة.

Advertisements

وفي التفاصيل، قالت الصحة إن ثلاث حالات من الحالات الأربع نتجت عن مخالطة لحالات معلنة سابقا كانت قادمة من إيران، أما الحالة الرابعة فهي لمواطن قادم من إيران عبر الإمارات العربية المتحدة ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن وجوده في إيران، وبذلك يصبح مجموع الحالات المؤكدة داخل المملكة 11 حالة.

وتطمئن الوزارة الجميع بأن الحالات معزولة حاليا وجار التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة، علما بأن جميع الحالات من سكان محافظة القطيف.

وأهابت بكل من كان في مناطق موبوءة بالتواصل فورا مع مركز «تواصل الصحة 937» للحصول على النصائح التي تحميه وتحمي أسرته والمجتمع. كما أهابت بالتواصل في حال رغبة أي شخص في الاستفسار عما يخص الفيروس، مشددة على أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الإشاعات.