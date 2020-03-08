166 مؤشرا إحصائيا تؤكد: المرأة السعودية مصدر قوة في التنمية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
تعد المرأة السعودية عنصرا مهما من عناصر القوة المساهمة في التنمية الوطنية في جميع المجالات، وفقا لتقرير خاص أصدرته الهيئة العامة للإحصاء (GASTA) أمس عن المرأة السعودية بعنوان «المرأة السعودية شريك النجاح». واعتمد التقرير على 166 مؤشرا إحصائيا خاصا بالمرأة السعودية في الفئة العمرية (15 سنة فأكثر)، استنادا إلى نتائج أحدث 11 مسحا من مسوح الهيئة، فضلا عن البيانات السجلية، وذلك للوصول إلى إحصاءات متنوعة عن المرأة في مختلف المجالات الاجتماعية، والاقتصادية، والتعليمية، والصحية، والثقافية، والترفيهية، إلى جانب مسوح البيانات السجلية لوزارات الداخلية، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية، والصحة، إضافة إلى المرصد الوطني للمرأة، ومجموعة البنك الدولي. وأظهرت نتائج التقرير أن السعوديات يمثلن نحو نصف المجتمع بنسبة (49%) من إجمالي السكان (15 سنة فأكثر) بنسب متقاربة في معظم المناطق الإدارية.
وأشارت إلى أن رؤية المملكة 2030 أسهمت في تعزيز مكانة المرأة وحصولها على مزيد من الحقوق عن طريق التمكين على الصعيد الوطني والدولي، مما أتاح لها الاضطلاع بدور مهم في التنمية.
من نتائج التقرير:
- 82,5 % من السعوديات يفضلن رياضة المشي
- 35 % المشتغلات في سوق العمل من إجمالي المشتغلين السعوديين
- نصف السعوديات أعمارهن أقل من 27 سنة
- متوسط عمر السعوديات 28 سنة
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