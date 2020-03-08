مدير صحة نجران ونائبه يخضعان للعزل المنزلي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ماجد آل هتيلة نجران

أعلنت إمارة منطقة نجران أنه تعذر حضور مدير عام صحة نجران ونائبه للاجتماع الطارئ الذي ترأسه أمير المنطقة جلوي بن عبدالعزيز أمس لاستعراض خطة الجهات المدنية والعسكرية بالمنطقة للتصدي والتعامل مع فيروس كورونا

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وأوضحت أن مدير عام الشؤون الصحية في نجران ونائبه يخضعان للعزل المنزلي لحين ظهور نتائج الفحوصات المخبرية، وذلك بسبب وجودهما في مهمة رسمية قبل أسبوع للتعاقد مع أطباء وفنيين بإحدى الدول التي أعلنت وزارة الصحة عن تدابير خاصة بها جراء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)

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وخلال الاجتماع وجه أمير نجران بتعليق جميع الأنشطة والفعاليات بالمنطقة، مما يتطلب إقامتها تجمعات بشرية، سواء داخل الأجهزة الحكومية أو الأهلية أو في المناطق المفتوحة، كما وجه بعدم إلغاء جهاز البصمة لتسجيل الحضور والانصراف للموظفين، مع فرض وجود أدوات للتعقيم بجانب الأجهزة، إضافة إلى إلزام الأسواق والمحال التجارية بتزويد المداخل والمخارج بوسائل الوقاية الصحية، مثل الكمامات وسوائل التعقيم.