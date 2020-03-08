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إغلاق ساحات مزادات بيع الطيور بسوق الأنعام في جدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة

أغلقت أمانة محافظة جدة ممثلة في الإدارة العامة لرقابة البيئة ساحات المزادات داخل سوق الأنعام المركزي، ومنعت بيع وشراء جميع أنواع الطيور، ضمن جهود الأمانة وحرصها من أجل الوقاية الصحية في سوق الأنعام.

وعملت إدارة السوق لجانا لمداخل السوق ومخارجه لتفتيش جميع السيارات لمنع دخول أي نوع من أنواع الطيور، وتم رش سوق الأنعام المركزي وتعقيمه، لمكافحة الحشرات والقوارض والفيروسات المحتملة.