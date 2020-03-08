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ضبط 21 مخالفا في سوق حراج الدمام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الدمام

أسفرت الجولات الميدانية الرقابية التي نفذتها أمانة المنطقة الشرقية، بالتعاون مع شرطة المنطقة الشرقية، عن ضبط 21 مخالفا لأنظمة الإقامة والبلدية، وذلك في سوق الحراج بالدمام.

وأوضح المتحدث باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن الجولات تأتي ضمن حملة «وطن بلا مخالف»، مشيرا إلى أنه جرى ضبط عدد من المخالفات ومنع البائعة الجائلين وافتراش الأرصفة والطرقات بسوق الحراج بالدمام، كما جرى ضبط المخالفين وإحالتهم لجهة الاختصاص ومتابعة الإجراءات النظامية نتيجة عدم التجاوب في اتباع التحذيرات القانونية وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة في حقهم، وضبط المتروكات وإتلافها في المردم الصحي الخاص بالأمانة.

وبين الصفيان أن إجمالي المتروكات المخالفة التي ضبطت بلغ 19 طنا، تشمل المتروكات المفترشة بالطرقات للعمالة الجائلين والعمل على إتلافها، مشيرا إلى أن مشاركة الفرق تأتي في إطار رفع مستوى التنسيق بين الجهات الحكومية المشاركة وتكثيف الحملات الميدانية، والتنسيق المستمر لحملات «وطن بلا مخالف»، بين الأمانة والجهات الحكومية المشاركة في الحملة.