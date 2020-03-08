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تقنية متعدد الحواس تخدم 60 طالبا بمكة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة اعتمدت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التربية الخاصة - معهد التربية الفكرية - أمس توفير تقنية البيئة متعدد الحواس «السنوزلين» لمستفيديها من الطلاب «ذوي الإعاقة الذهنية وتعدد العوق»، البالغ عددهم 60 طالبا. وتعد هذه التقنية من التقنيات الحديثة التي انتشرت خلال السنوات القليلة الماضية على نطاق واسع في مختلف دول العالم، إذ تعرف بأنها عبارة عن غرفة مجهزة بشكل خاص تحاكي البيئات الطبيعية المختلفة، فيما يتم التحكم بالأدوات والأجهزة المتوفرة بها لكي تحفز الحواس المختلفة للفرد من حيث النظر، السمع، اللمس، التذوق والشم، وتمكنه من استشعار الأحاسيس العميقة أثناء استكشافه لبيئته.



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