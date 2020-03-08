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380 وظيفة أكاديمية شاغرة بجامعة بيشة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - أبها

أعلنت عمادة الموارد البشرية بجامعة بيشة عن حاجتها لشغل وظائف أكاديمية مشغولة بمتعاقدين على مرتبة «أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد» للسعوديين من الجنسين بمختلف الكليات والتخصصات، والبالغ عددها 380 وظيفة، وذلك عبر بوابة التوظيف الالكترونية خلال المدة من 14 إلى 19 رجب الحالي.

وأوضح عميد الموارد البشرية بالجامعة الدكتور سعيد القرني أنه يشترط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وحاصلا على الدكتوراه أو ما يعادلها من جامعة سعودية أو جامعة معترف بها، وأن الأفضلية لخريجي برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي. مضيفا بأنه يشترط أن يكون التخصص العام في المراحل الدراسية الثلاث، البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه (أو ما يعادلها) متوافقا، وتكون جميع الشهادات في المراحل الثلاث حصل عليها عن طريق التفرغ التام والانتظام الكلي للدراسة، وأن يكون المعدل في المراحل الثلاث لا يقل عن جيد جدا للجامعات التي تمنح تقديرا.