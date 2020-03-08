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الخنيزي يقاضي خاطفة الدمام بتهمة الإساءة لزوجته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام

في حين طالب والد نسيم الحبتور من خلال محاميه الدكتور سعد الشايع بأن يعاد فحص الحمض النووي في الرياض بدلا من الدمام للشاب الذي يشتبه في أنه ابنه، والذي سبق أن تسلم نتيجة فحص حمض نووي بعدم التطابق أجري بنهاية 2018م وسلم نتيجته في مارس 2019م، أكد والد موسى الخنيزي لـ«مكة» أنه قرر توكيل محام ضد المتهمة بخطف ابنه، على خلفية ادعائها أنها وجدت موسى في دورة مياه بكورنيش الدمام، مما عده اتهاما لزوجته بأنها مهملة، وتشكيكا في شرفها، في حين أنها كانت تتعذب وتعاني نفسيا طيلة 21 عاما بسبب اختطافه.

وأضاف الخنيزي أنه كان أظهر موافقة مبدئية على التنازل عن الحق الخاص حين طلب منه ذلك «الابن الأكبر للمتهمة»، إلا أنه وبعد أن علم إصرارها على عدم الاعتراف بالخطف، قرر مقاضاتها.