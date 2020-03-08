إعادة طلاب يدرسون في الدمام لمنازلهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سحر أبوشاهين - الدمام
فيما أعلنت وزارة التعليم في بيانها أمس الأول تعليق الدراسة في مدارس ومؤسسات التعليم المهني والجامعي في القطيف لمدة أسبوعين، أعادت المدارس الأهلية والعالمية والجامعات والمعاهد في كل من الدمام والخبر والظهران والجبيل طلابها من القطيف إلى منازلهم، بما في ذلك من يدرس في تخصصات الطب وغيرها مما تتطلب دراسته عملا ميدانيا، حسب معلومات حصلت عليها الصحيفة.
وبادرت بعض المدارس الأهلية والعالمية في وقت متأخر من مساء السبت الماضي بالتواصل مع أولياء الأمور لإبلاغهم بتعليق الدراسة وإيقاف الباصات وتعويضها بآليات للتعليم عن بعد ترسل عبرها الدروس وشرحها على المواقع الالكترونية للمدارس ومن خلال مجموعات الواتس اب التي أنشئت حديثا، فيما فوجئ طلاب الجامعات المقيمون بالقطيف بمنعهم من الدخول لجامعاتهم ومعاهدهم الواقعة بالمدن المجاورة أمس، وطلب منهم العودة لمنازلهم، على أن توفر لهم المحاضرات الكترونيا.
وأشارت المعلومات إلى أن المدارس الحكومية في القطيف بدأت منذ الصباح الباكر أمس بتعميم وتفعيل المدارس الافتراضية وآليات التعليم عن بعد، من خلال خطوات تضمن أن يصل الطالب لشروحات الدروس بحسب الخطة الدراسية، ويؤدي الواجبات التي يضعها المعلم ويرفعها الكترونيا من خلال النظام بحيث يطلع عليها ويصححها.
إلى ذلك تواصت «مكة» مع متحدثة التعليم العام ابتسام الشهري إلا أنها لم ترد على أي من الاستفسارات المرسلة، حتى وقت إعداد هذا التقرير.
آليات التعليم عن بعد في مدارس القطيف
- تفعيل منظومة التعليم الموحدة
- تقدم أدوات متنوعة تتيح للمدرسة إدارة التعلم الافتراضي من خلال التطبيقات
- على (App Store) و (Googel play) أو من خلال المتصفح
- تفعيل دليل قائد المدرسة، المعلم والطالب في المنظومة
- الدخول على المنظومة التعليمية الموحدة وتفعيل حساب القائد عاجلا
- تزويد المعلمين في المدرسة بالدليل الخاص بهم، وحثهم على الدخول وتفعيل المنظومة
- تهيئة أولياء الأمور وتزويدهم بالدليل الخاص بالطالب، وحثهم على تفعيل المنظومة.
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