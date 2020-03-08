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خطة وقائية توعوية بمدارس تبوك

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - تبوك

اتخذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك إجراءات احترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا من خلال إعداد خطة تنفيذية عدة على مستوى الإدارة والمدارس، بالتعاون مع مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة بكافة مراكزها الصحية والفرق الطبية المتخصصة.

وأوضح المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم العمري أن الإجراءات المتخذة تتوافق مع الإجراءات الواردة من المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في وزارة الصحة (وقاية) واللجنة الوطنية للصحة المدرسية، وتشمل عقد لقاءات دورية مع القيادات الميدانية في الإدارة، وإصدار نشرات توعوية معتمدة من الجهات الصحية على هيئة تصاميم، وأفلاما تعريفية وتوعوية، إضافة إلى تكثيف الزيارات الميدانية من المشرفين الصحيين للمدارس، والتأكد من السلامة البيئية للمدرسة، وتزويد جميع المرشدين الصحيين بدليل التعامل مع الأمراض المعدية في المدارس، والتنسيق مع مديرية الصحة بالمنطقة لتنفيذ ورش تدريبية ولقاءات للعاملين في مجال الصحة المدرسية لإطلاعهم على المسؤوليات.