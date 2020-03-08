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دوام زائري ٤ دول بالمدارس مشروط بالتقرير الطبي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيصل السلمي - مكة المكرمة شددت إدارات التعليم على عدم تمكين أي موظف لديها زار 4 دول محددة من الدوام في المدرسة حتى يحصل على تقرير طبي وإجازة معتمدة من الشؤون الصحية، فيما وجهت مكاتب الإشراف بالتعليم رسائل إلى قائدي المدارس الواقعة ضمن نطاقاتها، تضمنت عدم تمكين أي شخص قادم من الدول المذكورة من الدوام في المدرسة حتى مراجعة الشؤون الصحية والحصول على تقرير طبي، ويتحمل قائد المدرسة المسؤولية في حال تمكين من يعلم بسفره لتلك الدول. آلية الدوام بالمدارس لمن زار تلك الدول: تقرير طبي

إجازة معتمدة من الشؤون الصحية الدول الأربع مصر

لبنان

كوريا

إيطاليا



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