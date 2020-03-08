5 لغات لرجال الأمن المشاركين في الحج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - جدة
شهد مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرمة، خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة، توقيع مذكرة تعاون بين شرطة المنطقة والجامعة السعودية الالكترونية.
وتنص المذكرة التي وقعها من الطرفين مدير شرطة المنطقة اللواء عيد العتيبي، ومدير الجامعة المكلف الدكتور إبراهيم المعيقل، أن تتولى الجامعة التدريب عن بعد لمنسوبي الشرطة والدوريات والمرور وأمن الطرق بالمنطقة المشاركين في أعمال الحج على لغات عدة، هي الإنجليزية، الأوردية، الفارسية، الفرنسية، التركية، لاستخدامها في إرشاد ضيوف الرحمن والتعريف بالطرق والمواقع والاتجاهات.
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