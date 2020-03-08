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أمام خادم الحرمين.. السفيران المعينان لدى أوكرانيا والأوروغواي يؤديان القسم

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - الرياض

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس سفيرا خادم الحرمين الشريفين المعينان لدى أوكرانيا، وجمهورية الأوروغواي الشرقية.

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وأدى القسم كل من السفير المعين لدى أوكرانيا محمد المسهر، والسفير المعين لدى جمهورية الأوروغواي الشرقية إياد حكيم، قائلين (أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي ووطني، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها في الداخل والخارج، وأن أؤدي عملي بالصدق والأمانة والإخلاص).

بعد ذلك تشرف السفيران بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمعا إلى توجيهاته.

حضر أداء القسم وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ومساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين تميم السالم.