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حقائق حول كورونا الجديد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة يثير تفشي الفيروسات الجديدة، ومنها كورونا الجديد، القلق بين الناس، ويعتمد القلق على خصائص الفيروس، بما في ذلك مدى انتشاره بين الناس، وشدة المرض الناتج، والتدابير الطبية أو غيرها من التدابير المتاحة للسيطرة على تأثير الفيروس، وبما أن العلاج والوقاية نصف الحقيقة رصدت «مكة» تعليمات مركز الوقاية من الأمراض وموقع الصحة العالمية. حقيقة 1 الأمراض يمكن أن تجعل أي شخص مريضا بغض النظر عن عرقه

ليس من المرجح أن يصيب كورونا 19 الأشخاص ذوي الأصول الآسيوية، بمن فيهم الأمريكيون الصينيون أكثر من أي شخص آخر

ساعد في وقف الخوف من خلال السماح للناس بمعرفة أن كونهم من أصول آسيوية لا يزيد من فرصة الإصابة بكورونا. حقيقة 2 Advertisements خطر الحصول على المرض منخفض حاليا

يراقب مسؤولو الصحة الأشخاص الذين سافروا إلى أماكن أصيب فيه الكثير بكورونا لحماية صحتهم وصحة الأشخاص الآخرين في المجتمع. حقيقة 3 الشخص الذي أكمل الحجر الصحي أو أطلق سراحه من العزلة لا يشكل خطرا على إصابة أشخاص آخرين. حقيقة 4 يمكنك المساعدة في إيقاف المرض بمعرفة العلامات والأعراض، ومنها حمى، سعال، ضيق في التنفس.

إن كنت على اتصال وثيق مع شخص يعرف بأنه مصاب أو كان يعيش أو سافر مؤخرا من منطقة بها انتشار مستمر للمرض، عليك التوجه للطوارئ وإخبار الطاقم الطبي عن سفرك الأخير وأعراضك. تقييم المخاطر الحالي عمال الرعاية الصحية الذين يعتنون بمرضى كورونا احتمال إصابتهم مرتفع

أصحاب الاتصالات الوثيقة بالمصابين بكورونا معرضون أيضا لخطر التعرض الشديد

يتعرض المسافرون العائدون من المواقع الدولية المتأثرة حيث ينتشر المجتمع أيضا لخطر التعرض الشديد. خطوات للمساعدة في منع انتشار كورونا إذا كنت مريضا تقييد الأنشطة خارج منزلك، باستثناء الحصول على الرعاية الطبية

لا تذهب إلى العمل أو المدرسة أو المناطق العامة

تجنب استخدام المواصلات العامة أو مشاركة الركوب أو سيارات الأجرة

يجب عليك استخدام حمام منفصل إذا كان ذلك متاحا

أخبر المستشفى قبل زيارة الطبيب أنك مصاب لاتخاذ خطوات تمنع الآخرين من الإصابة

اغسل يديك فورا بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل

إذا لم يكن الصابون والماء متاحين، قم بتنظيف يديك بمطهر لليدين يحتوي على 60% من الكحول على الأقل

تجنب مشاركة الأدوات المنزلية الشخصية

عليك تقييد الاتصال بالحيوانات الأليفة والحيوانات الأخرى أثناء مرضك تماما كما تفعل مع أشخاص آخرين



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