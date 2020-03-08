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تطوير التدابير الاحترازية بتعليق الدخول والخروج من القطيف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

في إطار مواصلة المملكة تطوير إجراءاتها الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، لمحاصرة فيروس كورونا الجديد، ومنع انتقال العدوى من المحافظات أو المناطق المصابة إلى المحافظات أو المناطق الأخرى، قررت وزارة الداخلية تعليق الدخول والخروج من القطيف موقتا، ووقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة.

وأوضح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات الصحية الاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية المختصة، تأتي نظرا لأن جميع الحالات الإيجابية المسجلة الـ(11) الحاملة لفيروس كورونا الجديد covid19 هي من سكان القطيف، وحيث إن الممارسات المعمول بها دوليا لمنع انتشار الفيروس تتطلب التعامل على المستوى الجغرافي الذي تتواجد فيه حالات الإصابة، ولضرورة الأخذ بالإجراءات الصحية الوقائية الموصى بها كافة لمنع انتشار الفيروس.

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وأضاف المصدر أن استمرار تعاون جميع المواطنين في تنفيذ الإجراءات الاحترازية، سيكون له أبلغ الأثر في إنجاح الإجراءات المتخذة، وتمكين الجهات الصحية المختصة من تقديم الرعاية الطبية الأفضل، لمنع انتشار الفيروس والقضاء عليه، ضمانا لسلامة الجميع.

وتأتي الاحتياطات الجديدة المتخذة في القطيف كأسلوب عالمي وعلمي متبع يطبق في المدن الأكثر تأثرا بانتشار الفيروسات والعدوى، كما تأتي لمصلحة أهالي المحافظة بشكل خاص، وبقية مناطق المملكة على نحو عام، ومثال على ذلك ما طبقته السلطات الإيطالية بعزل 14 محافظة في إيطاليا، بسبب انتشار الإصابة بفيروس كورونا الجديد بها، ومنها محافظة ميلانو، وذلك عملا بالإجراء العالمي المتبع بعزل المدن المصابة بالأوبئة عند الضرورة، لتمكين الجهات الصحية المختصة من السيطرة على الوباء ومحاصرته والقضاء عليه، ومنع انتقاله إلى أماكن أخرى.

قرارات الداخلية

تعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف موقتا (من سيهات جنوبا إلى صفوى شمالا).

تمكين العائدين من سكان المحافظة من الوصول إلى منازلهم

وقف العمل في جميع الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة زيادة في الإجراءات الاحترازية لمنع احتمالات انتقال العدوى، مع استثناء المرافق الأساسية لتقديم الخدمات الأمنية والتموينية والضرورية؛ مثل الصيدليات والمحلات التموينية ومحطات الوقود والمرافق الصحية والبيئية والبلدية والأمنية، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة

منح كل من أثر عليه هذا الإجراء إجازة صحية مصدرة الكترونيا ومعتمدة من وزارة الصحة

تمكين النقل التجاري والتمويني من التحرك من وإلى المحافظة، مع أخذ الاحتياطات الصحية اللازمة

لماذا هذه التدابير الاحترازية الخاصة بالقطيف؟