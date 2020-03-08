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إجراءات احترازية بـ20 ألف مرفق تجاري وسياحي في الطائف

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خالد اليوسف - الطائف

وجه أمين الطائف المهندس محمد آل هميل الوكالات والإدارات الإشرافية والبلديات المرتبطة والفرعية كافة باتخاذ التدابير البلدية الوقائية من عدوى فيروس كورونا الجديد، وتعميم ومتابعة تطبيقها على جميع الأنشطة التجارية والمتعلقة بالمستهلك، كالمطاعم والمطابخ ومحلات الحلاقة والبوفيهات ومحلات بيع الوجبات السريعة والتموينات والأسواق التجارية وأسواق النفع العام والمرافق الترفيهية والترويحية والسياحية.

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وجرى إلزام هذه الأنشطة بتطبيق الاشتراطات الصحية والتزام مقدمي ومحضري الغذاء في المطاعم والبوفيهات وما في حكمها بوضع الكمامات وارتداء القفازات والنظافة الشخصية، إضافة إلى العاملين في أنشطة الحلاقة والتجميل والمغاسل والمخابز.

ونفذت البلديات الفرعية ومكاتب الخدمات البلدية حملات توعوية ورقابية مكثفة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجولات صباحية ومسائية وتطبيق الغرامات والجزاءات على المخالفين، والتي تصل إلى الإغلاق، حيث ستشمل الجولات 20 ألف مرفق بأرجاء المدينة والضواحي والطرق العامة والسريعة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المبذولة للحد من انتشار الفيروسات والعدوى.

وبينت الأمانة أنها اتخذت إجراءات وقائية سريعة ومكثفة بالمسالخ البلدية والحدائق والمتنزهات والمرافق العامة ودورات المياه بالشوارع الرئيسة وشرعت في أعمال التعقيم والوقاية ووضع أجهزة للتعقيم وتخصيص فرق ميدانية لمتابعة أعمال تنفيذ الإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة العامة.