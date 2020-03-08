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3.7 ملايين عملية عدلية خلال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

نفذت المحاكم في المملكة خلال الـ100 يوم الماضية نحو 3.7 ملايين عملية منها 1.8 مليون نفذتها المحاكم، و1.3 مليون عملية توثيقية عبر كتابات العدل والخدمات الالكترونية، ونحو 523 ألف عملية تنفيذ عبر محاكم التنفيذ.

وقالت الوزارة إن المتوسط اليومي للعمليات المنفذة يبلغ نحو 37 ألف عملية بالمتوسط في اليوم الواحد من جميع أنواع العمليات.

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وتعمل المؤشرات العدلية على الرصد بشكل يومي، وأسبوعي، وشهري، وكل 100 يوم، حيث تتيح هذه الأرقام فرصة للقائمين على أعمال الوزارة لمتابعة سير العمل ونوعية القضايا، وأماكن التنفيذ، والزمن الذي نفذت خلاله وأوجه القصور والخلل إن وجدت.

وبحسب الإحصاءات، فإن الجلسات القضائية المنعقدة خلال الـ100 يوم الماضية بلغت نحو مليون جلسة قضائية، فيما أصدرت المحاكم أكثر من 398 ألف حكم قضائي.

من الأعمال خلال الـ100 يوم: