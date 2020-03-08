شكرا لقرائتكم خبر
السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض
نفذت المحاكم في المملكة خلال الـ100 يوم الماضية نحو 3.7 ملايين عملية منها 1.8 مليون نفذتها المحاكم، و1.3 مليون عملية توثيقية عبر كتابات العدل والخدمات الالكترونية، ونحو 523 ألف عملية تنفيذ عبر محاكم التنفيذ.
وقالت الوزارة إن المتوسط اليومي للعمليات المنفذة يبلغ نحو 37 ألف عملية بالمتوسط في اليوم الواحد من جميع أنواع العمليات.
وتعمل المؤشرات العدلية على الرصد بشكل يومي، وأسبوعي، وشهري، وكل 100 يوم، حيث تتيح هذه الأرقام فرصة للقائمين على أعمال الوزارة لمتابعة سير العمل ونوعية القضايا، وأماكن التنفيذ، والزمن الذي نفذت خلاله وأوجه القصور والخلل إن وجدت.
وبحسب الإحصاءات، فإن الجلسات القضائية المنعقدة خلال الـ100 يوم الماضية بلغت نحو مليون جلسة قضائية، فيما أصدرت المحاكم أكثر من 398 ألف حكم قضائي.
من الأعمال خلال الـ100 يوم:
- 17 ألف عملية تخص حصر الورثة
- 19 ألف إحالة تخص قضايا مالية مبالغها أقل من 20 ألف ريال
- 44 ألف قضية دعوى مالية
- بلغت الإنهاءات أكثر من 59 ألف إنهاء
كانت هذه تفاصيل خبر 3.7 ملايين عملية عدلية خلال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.