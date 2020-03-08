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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - تونس اختتم فريق القوات الجوية الملكية السعودية «الصقور السعودية» مشاركته في الدورة العاشرة للمعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع الذي أقيم في مدينة جربة جنوب تونس، بمشاركة 250 شركة عارضة و100 وفد دولي رسمي. وقدم فريق صقور السعودية عروضا يومية لطائراته الـ7 المشاركة، كما شارك بجناح يضم لوحات وصورا وكتيبات تتحدث عن تاريخ القوات الجوية الملكية السعودية. (واس)



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