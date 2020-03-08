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تدريب 567 موهوبا وموهوبة على مهارات تعزز شخصياتهم القيادية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

بهدف تعزيز شخصياتهم القيادية وزيادة الثقة لديهم مما يؤهلهم للإسهام في بناء المجتمع، انتهت مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع أمس من تدريب 567 طالبا وطالبة من طلابها وطالباتها الموهوبين في 4 مدن وعلى مدار 6 أسابيع، على برنامج خاص للمهارات الشخصية في دورته الرابعة التي تقام سنويا، برعاية الأمين العام لمؤسسة «موهبة» الدكتور سعود المتحمي.

وشدد المتحمي على أهمية التواصل مع موهبة من خلال عضوية موهبة، وذلك لكي يستطيع الطالب أن يحقق الهدف من هذا الانتساب ويكون قريبا من كل الأحداث والبرامج التي تطلقها موهبة ويستفيد منها إلى أقصى حد. مشيرا إلى أن «موهبة ترعى الطلاب والطالبات الموهوبين مثل رعاية الأب والأم لهم».

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وأضاف: العام الماضي اكتشفنا 18 ألف موهوب وموهوبة من خلال برنامج الكشف عن الموهوبين الذي يُجرى بشكل دوري، وكل موهوب نضع له برنامجا خاصا، ليحقق النجاح وفق إمكاناته وظروفه فيما نسميه بـ «رحلة الموهوب».

من جهته بين مدير عام البرامج الإثرائية في «موهبة» الدكتور سعود الفاضل أن البرنامج يستهدف الطلاب والطالبات المسجلين في موهبة، والذي يقام كل سبت بواقع 5 ساعات وعلى مدار 6 أسابيع، مشيرا إلى إجراء اختبارات اكتشاف الموهوبين لهم سابقا ثم صنفوا على ضوء ذلك، حيث يركز البرنامج على بناء المهارات الشخصية لدى الطلبة في الصفين الأول والثاني الثانويين، ويتضمن جلسات تدريبية وألعابا وأنشطة خاصة تهدف إلى صقل المهارات على أن يصبحوا أعضاء فاعلين يتمتعون بشخصيات قيادية واثقة ومؤثرة ليسهموا في بناء المجتمع.

وأوضح أن البرنامج يركز على منح الطلاب أيام التدريب 10 مهارات، هي التوجه، والرؤية، والمبادرة، والقيادة، والعمل الجماعي، والتواصل، والتأقلم، والإبداع، وصناعة القرارات، والتطوير.

أهداف البرنامج: