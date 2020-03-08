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استقبال طلبات الراغبين في الانضمام للفرقة الوطنية للموسيقى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

تبدأ هيئة الموسيقى في استقبال طلبات الموسيقيين والعازفين الراغبين في الانضمام للفرقة الوطنية للموسيقى، وذلك من خلال التقديم على المنصة الالكترونية المخصصة خلال الفترة من 8 إلى 19 مارس الحالي، فيما ستكون تجارب الأداء خلال الفترة من 25 إلى 31 مارس، على أن يعلن عن المنضمين للفرقة 3 أبريل المقبل.

وتهدف المبادرة لتكوين فرقة موسيقية سعودية مبنية على أسس علمية، يتم تدريبها وتأهيلها لتمثل المملكة في المحافل الموسيقية محليا ودوليا.

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ويشترط للدخول لتجارب الأداء أن يكون متوسط عمر المتقدم بين 23 إلى 50 عاما، وأن لا تقل خبرته الموسيقية عن ثلاثة أعوام، وأن يتمكن من العزف على المقامات الموسيقية الشرقية الرئيسة، كما يستطيع العزف والأداء بشكل جماعي ضمن فرقة موسيقية.

كما يشترط على المتقدم رفع مقطع فيديو مدته دقيقتين على منصة التقديم يحتوي على عزف الآلة التي يجيدها بأسلوب منفرد، والآلات الوترية الموسيقية المتاحة للمشاركة هي: الكمان، الفيولا، التشيلو، الكونترباص، العود، القانون، الجيتار، البيسجيتار، بينما تتاح المشاركة بالناي فقط من بين آلات النفخ الموسيقية.

وستمثل الفرقة الوطنية للموسيقى التي يشرف على أعمالها الموسيقار الدكتور عبدالرب إدريس، المملكة في المحافل الموسيقية الإقليمية والعالمية، كما ستعمل على دعم وتمكين المواهب السعودية وتأصيل الموروث السعودي الموسيقي وإيصاله للعالمية.

وتعد الفرقة إحدى المبادرات التي أعلنت عنها وزارة الثقافة ضمن الحزمة الأولى لمبادراتها الداعمة للقطاع الثقافي السعودي.