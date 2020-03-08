محمد بن مسعود - الدمام - احترازياً وتماشياً مع خطة الوزارة الوقائية وحرصاً على سلامة الجميع أعلنت إدارة ‫التعليم المستمر بمكة المكرمة تأجيل 4 أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية حتى إشعار آخر ويأتي ذلك انطلاقاً من اهتمام وحرص الإدارة على صحة الجميع ودعم الجهود المبذولة للتصدي لانتشار فيروس "كورونا" الجديد. وتفصيلاً أعلن مدير إدارة ‫التعليم المستمر بمكة المكرمة خالد بن جميل الحارثي تأجيل 4 أنشطة رياضية وثقافية منها دوري مدارس التعليم المستمر على كأس الدكتور فهد الشلوي للموسم الرابع ومعرض أنشطة مدارس السجون بالعاصمة المقدسة بسوق مكة مول.

كما تم تأجيل معرض منتجات مراكز الأحياء المتعلمة ( بنين -بنات ) بسوق الضيافة والمسابقة الثقافية بين مدارس التعليم المستمر حتى إشعار آخر تماشياً مع خطة وزارة التعليم الوقائية لمواجهة فيروس كورونا الجديد احترازياً وحرصاً على سلامة الجميع. التعليم المستمر بمكة فيروس كورونا الجديد 08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 09:02 PM Advertisements احترازياً وتماشياً مع خطة الوزارة الوقائية وحرصاً على سلامة الجميع كورونا.. التعليم المستمر بمكة يؤجل انطلاق 4 أنشطة رياضية وثقافية كورونا.. التعليم المستمر بمكة يؤجل انطلاق 4 أنشطة رياضية وثقافية أعلنت إدارة ‫التعليم المستمر بمكة المكرمة تأجيل 4 أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية حتى إشعار آخر ويأتي ذلك انطلاقاً من اهتمام وحرص الإدارة على صحة الجميع ودعم الجهود المبذولة للتصدي لانتشار فيروس "كورونا" الجديد. وتفصيلاً أعلن مدير إدارة ‫التعليم المستمر بمكة المكرمة خالد بن جميل الحارثي تأجيل 4 أنشطة رياضية وثقافية منها دوري مدارس التعليم المستمر على كأس الدكتور فهد الشلوي للموسم الرابع ومعرض أنشطة مدارس السجون بالعاصمة المقدسة بسوق مكة مول.

كما تم تأجيل معرض منتجات مراكز الأحياء المتعلمة ( بنين -بنات ) بسوق الضيافة والمسابقة الثقافية بين مدارس التعليم المستمر حتى إشعار آخر تماشياً مع خطة وزارة التعليم الوقائية لمواجهة فيروس كورونا الجديد احترازياً وحرصاً على سلامة الجميع. الكلمات المفتاحية ، كورونا.. التعليم المستمر بمكة يؤجل انطلاق 4 أنشطة رياضية وثقافية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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