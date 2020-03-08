محمد بن مسعود - الدمام - الإصابات بالفيروس بلغت 54 أفادت وكالة الأنباء العراقية اليوم (الأحد)، بوفاة شخصين بفيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد ست حالات. نقلت "رويترز" عن مسؤولين من قطاع الصحة، أن إجمالي عدد الإصابات في العراق ارتفع إلى 54 حالة. العراق فيروس كورونا الجديد 08 مارس 2020 - 13 رجب 1441 08:48 PM Advertisements الإصابات بالفيروس بلغت 54 "كورونا" يُنهي حياة شخصين بالعراق.. وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 6 "كورونا" يُنهي حياة شخصين بالعراق.. وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 6 أفادت وكالة الأنباء العراقية اليوم (الأحد)، بوفاة شخصين بفيروس كورونا؛ ليبلغ إجمالي عدد الوفيات بسبب الفيروس في البلاد ست حالات. نقلت "رويترز" عن مسؤولين من قطاع الصحة، أن إجمالي عدد الإصابات في العراق ارتفع إلى 54 حالة. الكلمات المفتاحية ، "كورونا" يُنهي حياة شخصين بالعراق.. وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 6 ،

المصدر : الخليج 365

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "كورونا" يُنهي حياة شخصين بالعراق.. وحصيلة الوفيات ترتفع إلى 6 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.