شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على ‘‘طلاسم سحرية‘‘ مربوطة في الكعبة المشرفة .. وضجة واسعة تهز السعودية .. شاهد ماورد فيها؟ (فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر فيه أنه عُثر على طلاسم سحرية مربوطة بالكعبة المشرفة، في أثناء تعقيم صحن المطاف قبل يومين ما أثار ضجة واسعة.

قد يهمك ايضاً:

العثور على ‘‘طلاسم سحرية‘‘ مربوطة في الكعبة المشرفة .. وضجة واسعة تهز السعودية .. شاهد ماورد فيها؟ (فيديو)

شاهد ‘‘صدام حسين‘‘ يتنبأ عن فيروس ‘‘كورونا’’.. وابنته رغد تفجر مفاجأة مزلزلة بشأنه وتنشر هذا (الفيديو) ماذا قال؟



أول ظهور للأمير “بن نايف“ بعد إعلان اعتقاله برفقة عمه أحمد بن عبدالعزيز.. شاهد كيف أصبح؟؟ (صورة)

هكذا كانت النهاية.. مصاب بـ“كورونا“ يقترب من ترامب في مؤتمر سياسي كبير

عاجل : الداخلية السعودية تعلن حالة الطوارئ وتعليق العمل في المؤسسات الحكومية.. ماذا يحدث الآن؟؟



رواية سعودية رسمية تنسف كلما سبق: هذه هو “السبب الحقيقي“ لاعتقال الأميرين أحمد بن عبدالعزيز ومحمد بن نايف وليس مخطط الانقلاب!

تفاصيل مثيرة.. الصين خدعت العالم بقصة فيروس ‘‘كورونا’’ وتقلب الطاولة على الجميع.. شاهد ‘‘الحقيقة الكاملة‘‘

حيوان النمس يباغت ‘‘أفعى الكوبرا’’ فوق شجرة أرادت اصطياده فأصبحت هي الضحية خلال لحظة(شاهد إن كان قلبك قوي)

Advertisements

ميت يصرخ من داخل قبره: “أخرجوني من هنا“ وصدمة تنتاب المشيعين! (فيديو)

أفعى الكوبرا تقتل “طباخ صيني“ بعد أن قطع رأسها لطهيها وتقديم لحمها كوجبة شهية!.. شاهد النهاية الصادمة (فيديو)



حليمة بولند “عروسة بلاستيك”.. وعمليات تجميل غريبة تثير الجدل.. شاهد كيف أصبح شكلها؟؟



زوجة “ملياردير سعودي“ تُصاب بفيروس كورونا ووضعها في الحجر الصحي.. شاهد من تكون؟؟ (صور)



هل تذكرون بطل مسلسل ‘‘باب الحارة‘‘ العكيد معتز ؟؟.. لن تصدق كيف أصبح شكله اليوم؟ شاهد (صورة صادمة)



عبد الباري عطوان يكشف “تفاصيل جديدة“ عن مصير الأميرين احمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف ويفجر مفاجأة مزلزلة عما سيحدث في الأيام القادمة



عنكبوت عملاق يفترس “ثعبان ضخم“ بسرعة رهيبة.. شاهد كيف كانت نهايته صادمة بعد أن تسلل إلى بيت العنكبوت؟ (فيديو)



وقالت هيئة مكافحة الإشاعة في السعودية على موقعها المقطع المتداول عن العثور على طلاسم سحرية مربوطة في الكعبة أثناء تعقيم صحن المطاف غير صحيح وقديم يعود تاريخه لعام 2017.

وأضافت أن الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نفت قبل 3 سنوات ما تضمنه مقطع الفيديو الذي نشر على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود طلاسم سحرية على ورقة وجدت أثناء الصيانة لكسوة الكعبة المشرفة.

وقالت رئاسة الحرمين حينها إن الورقة تتضمن دعاء كتبه أحد الزوار أو المعتمرين، وقد اتخذت الجهة المختصة بالرئاسة، في حينه، الإجراء اللازم في مثل تلك الحالات.

وأعاد مغردون نشر المقطع نفسه وزعموا أن تلك الطلاسم عثر عليها أثناء تعقيم صحن المطاف قبل يومين الأمر الذي نفته الهيئة.