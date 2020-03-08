شكرا لقرائتكم خبر عن مئات التربويون في مناطق الحوثيين يفرون بشكل جماعي نحو جبهة البحث عن الرزق والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت مصادر تربوية، اليوم الاحد، أن مئات “التربويين” في كافة المحافظات والمناطق الواقعة تحت سيطرة المليشيا الحوثية فروا بشكل جماعي نحو جبهة جديدة.

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وقالت المصادر لـ”المشهد اليمني” أن مئات “التربويين” في العاصمة صنعاء وعمران وحجة وصعدة وذمار والبيضاء وإب وتعز والجوف والحديدة وريمة، فروا بشكل جماعي، تاركين مدارسهم، نحو جبهة البحث عن الرزق.

وأشارت المصادر بأنهم فروا من مدارسهم الى العمل في مزارع القات وقطاع البناء والتشييد الذي يشهد ازدهاراً في تلك المحافظات، بعد استمرار انقطاع مرتباتهم للعام الرابع على التوالي، في ظل الوعود الكاذبة التي تطلقها سلطات المليشيا والحكومة اليمنية المعترف بها، بصرف المرتبات.

وسعت المليشيا الى انشاء ما يسمى بصندوق دعم التعليم الا أنه لا يزال حبيس الادراج في منذ أكثر من سنتين في أروقة حيتان الفساد.

وكانت المليشيا اعلنت بصرف نصف راتب كل شهري بانتظام، الا أن تلك الوعود تبخرت في مهدها منذ لحظاتها الاولى.

و أعلنت اليونيسف خلال الايام الماضية عزمها على صرف حافز أربعة أشهر، للتربويين في مناطق المليشيا قبل حلول شهر رمضان.