شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا كانت النهاية.. مصاب بـ“كورونا“ يقترب من ترامب في مؤتمر سياسي كبير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف وسائل إعلام أمريكية أن شخصا مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" كان على مقربة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونائبه مايك بنس قبل أيام في تجمع مؤتمر العمل السياسي المحافظ.

قد يهمك ايضاً:

العثور على ‘‘طلاسم سحرية‘‘ مربوطة في الكعبة المشرفة .. وضجة واسعة تهز السعودية .. شاهد ماورد فيها؟ (فيديو)

شاهد ‘‘صدام حسين‘‘ يتنبأ عن فيروس ‘‘كورونا’’.. وابنته رغد تفجر مفاجأة مزلزلة بشأنه وتنشر هذا (الفيديو) ماذا قال؟



أول ظهور للأمير “بن نايف“ بعد إعلان اعتقاله برفقة عمه أحمد بن عبدالعزيز.. شاهد كيف أصبح؟؟ (صورة)

هكذا كانت النهاية.. مصاب بـ“كورونا“ يقترب من ترامب في مؤتمر سياسي كبير

عاجل : الداخلية السعودية تعلن حالة الطوارئ وتعليق العمل في المؤسسات الحكومية.. ماذا يحدث الآن؟؟



رواية سعودية رسمية تنسف كلما سبق: هذه هو “السبب الحقيقي“ لاعتقال الأميرين أحمد بن عبدالعزيز ومحمد بن نايف وليس مخطط الانقلاب!

تفاصيل مثيرة.. الصين خدعت العالم بقصة فيروس ‘‘كورونا’’ وتقلب الطاولة على الجميع.. شاهد ‘‘الحقيقة الكاملة‘‘

حيوان النمس يباغت ‘‘أفعى الكوبرا’’ فوق شجرة أرادت اصطياده فأصبحت هي الضحية خلال لحظة(شاهد إن كان قلبك قوي)

Advertisements

ميت يصرخ من داخل قبره: “أخرجوني من هنا“ وصدمة تنتاب المشيعين! (فيديو)

أفعى الكوبرا تقتل “طباخ صيني“ بعد أن قطع رأسها لطهيها وتقديم لحمها كوجبة شهية!.. شاهد النهاية الصادمة (فيديو)



حليمة بولند “عروسة بلاستيك”.. وعمليات تجميل غريبة تثير الجدل.. شاهد كيف أصبح شكلها؟؟



زوجة “ملياردير سعودي“ تُصاب بفيروس كورونا ووضعها في الحجر الصحي.. شاهد من تكون؟؟ (صور)



هل تذكرون بطل مسلسل ‘‘باب الحارة‘‘ العكيد معتز ؟؟.. لن تصدق كيف أصبح شكله اليوم؟ شاهد (صورة صادمة)



عبد الباري عطوان يكشف “تفاصيل جديدة“ عن مصير الأميرين احمد بن عبد العزيز ومحمد بن نايف ويفجر مفاجأة مزلزلة عما سيحدث في الأيام القادمة



عنكبوت عملاق يفترس “ثعبان ضخم“ بسرعة رهيبة.. شاهد كيف كانت نهايته صادمة بعد أن تسلل إلى بيت العنكبوت؟ (فيديو)





وأوضحت أن مؤتمر العمل السياسي المحافظ من بين أكبر التجمعات السنوية للسياسيين المحافظين، وشارك الآلاف إلى جانب ترامب ونائبه في المؤتمر الذي جرى في 29 فبراير قرب واشنطن، بينهم عدد من أعضاء الحكومة وكبار المسؤولين في البيت الأبيض.

وأضافت أن مستشفى في نيو جيرسي أجرى فحصا للشخص، وأكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها أن النتيجة جاءت إيجابية"، مما يعني إصابته بالفيروس، وتم عزل المريض الذي يحظى برعاية طبية في نيو جيرسي.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية أشارت إلى أن مرض "كوفيد 19" الناجم عن الفيروس، ينتشر من خلال قطيرات سائلة صغيرة من أنف أو فم المصاب، ويعتقد أن الفيروس قادر على البقاء على الأسطح من عدة ساعات حتى عدة أيام.