بدء محاكمة فلسطينيين وأردنيين في السعودية

أفادت وكالة الأناضول، اليوم الأحد، بأن المملكة العربية السعودية بدأت بمحاكمة مواطنين فلسطينيين وأردنيين؛ بتهمة الانتماء لحركة " حماس ".

ونقلت الأناضول عن عائلة فلسطينية قولها إن المحكمة الجزائية بالسعودية، عقدت اليوم أولى جلساتها، لمحاكمة عدد من المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين، بينهم اثنين من أفرادها.

وقال عبد الماجد الخضري، الذي يقيم في قطاع غزة ، إن شقيقه، محمد (81 عاما)، وهو قيادي في حركة حماس، ونجله الأكبر "هاني"، عُرضا على المحكمة الجزائية، الأحد، في جلسة هي الأولى، منذ اعتقالهما في أبريل/ نيسان عام 2019.

وأضاف الخضري : "عرضت المحكمة لائحة اتهام تضم تهمتيْن وهما: الانتماء لتنظيم إرهابي، وجمع الأموال"، مبينا أن الأنباء التي وصلته، تفيد بمحاكمة عدد آخر من الفلسطينيين والأردنيين يقدّر بنحو "68" شخصا.

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ومن المقرر أن تعقد المحكمة ثاني جلساتها، وفق الخضري، في الـ 12 من شهر رمضان المقبل.

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وكانت حركة "حماس"، قد أعلنت في 9 سبتمبر/أيلول 2019، عن اعتقال "الخضري" ونجله، وقالت إنه كان مسؤولا عن إدارة "العلاقة مع المملكة على مدى عقدين من الزمان، كما تقلّد مواقع قيادية عليا في الحركة".

وأضافت إن اعتقاله يأتي "ضمن حملة طالت العديد من أبناء الشعب الفلسطيني المقيمين في السعودية"، دون مزيد من الإيضاحات.