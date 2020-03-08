العثيمين: تعزيز دور المرأة من أولويات منظمة التعاون الإسلامي

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، أن تعزيز دور المرأة في تنمية المجتمع وإبراز إسهاماتها في مختلف المجالات، وتمكينها من مواجهة الصعوبات والتحديات والحصول على حقوقها؛ من أولويات منظمة التعاون الإسلامي.

ووجه في مناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة في 8 مارس من كل عام, التهنئة للمرأة المسلمة في كل مكان، والمرأة في أنحاء العالم كافة، وبشكل خاص المرأة في مناطق النزاعات والأزمات والحروب، داعيًا المجتمع الدولي لتكثيف الجهود للتخفيف من معاناة النساء والأطفال في تلك المناطق.

من جهة أخرى أشار العثيمين إلى أن التهميش والإقصاء وعدم تمكين المرأة من المشاركة في عملية صنع القرار، من العقبات التي تواجه المرأة وتحول دون مشاركتها الفعالة في المسار التنموي في بعض المجتمعات.

ودعا الدول الأعضاء إلى المزيد من التعاون لتعزيز مشاركة المرأة في المجالات كافة، مشيرًا إلى أن الدورة السابعة للمؤتمر الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي للمرأة، أصدرت قرارات تدعو لتفعيل دورها في تسوية النزاعات وتعزيز السلم الاجتماعي، وإلى تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، وحماية المرأة من أشكال العنف كافة؛ حيث تعمل المنظمة من خلال خطة عملها للنهوض بالمرأة في الدول الأعضاء لتوفير فرص متساوية لجميع النساء والفتيات في التعليم والعمل والرعاية الصحية والحماية الاجتماعية.

واغتنم الأمين العام هذه المناسبة لدعوة الدول الأعضاء التي لم تصادق حتى الآن على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التابعة للمنظمة، إلى الإسراع في إنهاء إجراءات المصادقة عليه؛ لتبدأ منظمة تنمية المرأة عملها؛ حيث إنها ستعمل على تفعيل تمكين المرأة وتعزيز قدراتها في الدول الأعضاء.

Advertisements

اقرأ أيضًا:

أرامكو.. مسيرة طويلة في تمكين بنات الوطن من المساندة الهندسية لأعمال النفط

المملكة تحتفي بدور المرأة السعودية الريادي في كل المجالات