مصادر «عاجل» تكشف إجراءات «التعليم» بشأن المفصحين عن مخالطتهم مصابي كورونا

شددت وزارة التعليم على أنه إذا أفصح أحد الطلبة أو المنسوبين عن مخالطته حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، يجب فورًا التواصل المباشر بشأنه مع منسق مكافحة الأمراض المعدية بالصحة المدرسية، وتزويده بالبيانات اللازمة «الاسم، والسجل المدني، ورقم التواصل، واسم المدرسة»؛ وذلك للقيام بالإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وقالت مصادر لـ«عاجل» إن قائمة الدول المذكورة هي: «الصين، وإيران، وكوريا الجنوبية، واليابان، وسنغافورا، وإيطاليا، وألمانيا، والهند، وماليزيا، ولبنان، وباكستان، وأذربيجان، وأفغانستان، والعراق، ومصر، والجزائر»، لافتةً إلى أن القائمة قابلة للتحديث من قبل وزارة الصحة، التي ستوافي المدارس بأي تغيير على القائمة.

وفي وقت سابق، حدد المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، متابعة المخالطين بإجراءات، في حال إحالة أحد الطلبة إلى المركز الصحي أو اكتشاف حالة خارج المدرسة؛ يتم التنسيق بين المركز الصحي والمدرسة، تحت إشراف إدارة الصحة المدرسية بالمنطقة واتباع التالي:

- متابعة المخالطين من قبل المرشد الصحي والسؤال عن الأعراض حسب توجيهات إدارة الصحة المدرسية.

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- تأكيد عدم حضور الطلبة المخالطين للمريض إن لزم الأمر، لمده تعادل فترة حضانة المرض؛ وذلك بتوجيه من الصحة المدرسية.

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