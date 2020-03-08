ضبط 35 منتجًا يضر بالصحة العامة في حملات تفتيشية بالشمالية

نفذت البلدية النسائية بعرعر التابعة لأمانة منطقة الحدود الشمالية، اليوم الأحد، جولات رقابية على المحلات التجارية؛ وذلك لضبط ورصد أي مخالفات تتعلق بالصحة العامة، وللتأكد من تطبيق كافة الأنظمة والاشتراطات الصحية.

وأسفرت الجولات عن مصادرة 35 منتجًا مخالفًا للاشتراطات الصحية.

وأكدت أمانة الحدود الشمالية استمرار الجولات التفتيشية الرقابية لتطبيق الأنظمة المتعلقة بالصحة العامة، وعدم التهاون مع أي مخالفات يتم ضبطها.

وشددت الأمانة على تطبيق لائحة الغرامات على المخالفين من أصحاب تلك المحلات، داعيةً المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع البلدية بالإبلاغ عن أي مخالفات صحية عبر رقم الطوارئ 940.