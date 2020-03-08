قبل الاستفادة من الخدمة.. 6 أسباب تدفع المواطنين للتأكد من ترخيص مزاولة المهنة البيطرية

حددت وزارة البيئة والمياه والزراعة 6 أسباب تدفع المواطنين إلى التعامل مع الطبيب أو المساعد البيطري المرخص؛ منها اجتيازه التقييم التحريري والمقابلة الشخصية للوزارة، والتأكد من أن لديه خبرة عملية بمجال البيطرة.

وشددت وزارة البيئة والمياه والزراعة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، للمواطنين على ضرورة التأكد من وجود ترخيص مزاولة المهنة البيطرية صادر عن الوزارة أولًا قبل التعامل مع أي شخص يزاول مهنة الطب البيطري.

توقيع عقوبات على ممارسي مهنة بيطرية بدون ترخيص

ومن الأسباب التي حددتها وزارة البيئة والمياه والزراعة أن وجود ترخيص لدى من يزاول المهنة البيطرية يعني حمله مؤهلات وشهادات علمية موثقة، وخبرة عملية في هذا المجال، ولا توجد لديه سوابق جنائية، واجتيازه التقييم التحريري والمقابلة الشخصية للوزارة، وإقامته بأسلوب نظامي في المملكة، والترخيص له بمزاولة مهنته في بلده الأصلي.

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وردًّا على تساؤل أحد المواطنين، قال الحساب الرسمي للإرشاد البيطري على «تويتر» التابع لوزارة البيئة والمياه والزراعة، إنه يجب تعليق الترخيص في مكان ظاهر في العيادة، وعدم فعل ذلك أو عدم إظهار الترخيص عند طلبه فعل موجب للعقوبة حسب نظام مزاولة المهن الطبية البيطرية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

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