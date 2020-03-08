للمطلقات والأرامل.. كيف تحصلين على الإقامة الدائمة ذات الخمس سنوات مجانًا؟

حددت المديرية العامة للجوازات الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة المجانية ذات الخمس سنوات لأمهات أبناء المواطنين المطلقات والأرامل.
وأوضحت المديرية العامة للجوازات عبر موقعها الإلكتروني أن المستفيدات من قرار الإقامة الدائمة المجانية ذات الخمس سنوات هن أمهات أبناء المواطنين المطلقات والأرامل فقط.
إجراءات الحصول على الإقامة الدائمة المجانية لخمس سنوات
وأكدت الجوازات أن اللائحة التنفيذية الخاصة بالإقامة الدائمة لأم أبناء المواطنين من غير السعوديات قيد التنفيذ، موضحة المستندات المطلوبة للحصول على الإقامة الدائمة للمطلقات والأرامل منهن فيما يلي:
1- تعبئة النموذج الخاص بطلب الاقامة الدائمة
2- صورة جواز السفر
3-صوة كارت الإقامة
4-صورة صك الطلاق
5- صورة عقد النكاح موضح عليه موافقة وزارة الداخلية على الزواج
6- صورة شهادة ميلاد الأبناء
7- صورة كارت العائلة
8-صك إثبات حالة الاجتماعية أنها (غير متزوجة)
9-شهادة الوفاة
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